شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الإعلان عن الرابط الرسمى لنتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، عن أنه سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي 2023/2024، فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أولياء الأمور بشأن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية"، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من أعمال التصحيح لنتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024، إذ قال أشرف سلومة وكيل الوزارة، إن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 فى مرحلة المراجعة قبل اعتمادها رسميًا من المحافظ.

يُذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة في الفصل الدراسي الثاني، بلغ 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375، وذلك في الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 25 مايو 2024.