شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سكرتير عام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات دعم مبادرة الصحة النباتية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالدكتور أسامة الليثى السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وذلك بهدف دعم مبادرة الصحة النباتية فى أفريقيا African Phytosanitary Program (APP) والتى أطلقتها الاتفاقية الدولية للصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو فى عام 2023.

وخلال الاجتماع أشاد القصير بأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدورها الهام فى مواجهة التحديات بالصحة النباتية بالقارة الأفريقية والذي تسببه الآفات والأمراض من فقد هائل في انتاجيات المحاصيل الزراعية وضعف منظومة الأمن الغذائي والتاثيرات السلبية على التجارة الدولية بين دول العالم المختلفة.

ومن جانبه، وجه الليثي الشكر الى وزير الزراعة على هذه الفرصة لعرض الآليات العمليه وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية في الإكتشاف المبكر للآفات، من خلال المتابعة الدورية والمسح الشامل لمناطق الزراعات، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الكشف المبكر عن الآفات الحشرية والمرضية.

وترجع أهمية هذه المبادرة لكونها اداة مهمة في دعم منظومة الصحة النباتية في بدول القارة الأفريقية والتي يصل عددها إلى 54 دولة فضلاً عن تأهيل الكوادر العاملة فى مجال الصحة النباتية بالحجر الزراعى والمعاهد البحثية المتخصصة فى هذا المجال.

كما يعد المشروع داعم رئيسى لجهود الحكومة المصرية للتغلب على الآفات التى تسبب خسائر وأضرار اقتصادية للمزارعين وبالتالى الإنتاج الزراعى المصرى.

جدير بالذكر أن البرنامج المقدم من جانب الاتفاقية يعمل علي تقديم الدعم الفني المطلوب لمكافحة الآفات، حيث تم اختيار جمهورية مصر العربية فى سبتمبر الماضى ضمن نطاق شمال أفريقيا للاستفاده من هذا المشروع ولتكون نواة لاستكمال البرنامج فى كل دول أفريقيا مستقبلا.