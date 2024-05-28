شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات ينتهى من المسح الشامل لقريتيى الجنوب أول وثانٍ ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي الجنوب بقسم أول وقسم ثان وتوابعها الكاب وكربة عايد بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مايو 2024م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 28 من مايو 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» كشف أن عدد السكان بالقريتين يتعدى 78478 فردًا ويصل عدد الأسر بالقريتين إلى 19687، ويتعدى عدد للأسر الفقيرة 6548 أسرة بنسبة تصل إلي 33%، مشيرًا إلى أن 75% من الاسر التى تم بحثها تبين استحقاقها لأموال الزكاة والصدقات وسيتم إدراجها تحت برامج سند - دعم نقدي وستر وغطاء وصحة وغارمين وتيسير زواج اليتيمات الفقيرات والاسكان ووصلات المياه، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.

أشار تقرير المسح الشامل إلى أن الحالات التي تم بحثها تم إدراج 50% منها ضمن برامج سند للإعانة الشهرية، و50% ضمن برامج ستر وغطاء، وتقديم الأجهزة الكهربائية وتيسير زواج الفقيرات غير القادرات.