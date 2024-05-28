"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 139 قطعة سلاح ناري، و298 قضية مخدرات، وتنفيذ 86406 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 31 متهماً هارباً، و19 متهماً في أعمال بلطجة، و221 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23185 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.