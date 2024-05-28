في تبادل لإطلاق النار.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها "قتل- إتلاف – حيازة أسلحة نارية وذخيرة - مشاجرة وإطلاق أعيرة، "ومحكوم عليه بالإعدام في جناية قتل عمد") بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه.

باستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته وبمسكنه على (9 بنادق آلية – 11 بندقية خرطوش – 19 فرد محلي – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة، وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.