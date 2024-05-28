شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالمنيا تناقش آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور وحالات الاستثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، من خلال إدارة الرعاية بالاشتراك مع مكتب عمل المنيا ، ندوة توعية حول الحد الأدنى للأجور ، للعاملين بأحد الفنادق، وتناولت الفعاليات شرح عدة موضوعات منها مفهوم الأجر، والتعريف بعقد العمل، والحد الأدنى للأجور، وكيفية التطبيق وآليات الاستثناءات، والذى يبلغ 6000 جنيه اعتبارا من أول مايو الجارى في المنشآت التي يزيد عدد العمال بها عن 10 عمال، والذي أقره المجلس القومي للأجور بالقرار رقم 27 لسنة 2024، والكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل رقم 10 لسنة 2024 والذي يتضمن ضوابط تنفيذ الحد الأدنى، طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له، فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التى شملها القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، لزيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة بالمحافظات ، والتعريف بالحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومى ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية شرق، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بأحد الشركات، ناقشت أهداف السلامة ومخاطر الحريق والكهرباء بشركة لورد للصناعات الكهربائية ، وعمل تجارب عملية لكيفية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطة الطوارئ تحت عنوان " سلامتك تهمنا" حول مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوازرة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وأضاف وكيل المديرية انه جرى خلال الندوة عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين ، وكذلك بيئة العمل ، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة ،مؤكداً على إستمرار جهود التوعية والتثقيف فى كافة قطاعات العمل داخل المحافظة لحماية العنصر البشرى والمنشآت من المخاطر التى تهدد العمل وكيفية الوقاية منها من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.