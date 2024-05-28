شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى لذوى الإعاقة تلتقى الإدارات الفنية بالمجلس لمتابعة خطط الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، كافة الإدارات التنفيذية والفنية بالمجلس في إطار المتابعة الدورية لخطط الإدارات وحجم الإنجاز وعرض الرؤى المستقبلية.

خلال الاجتماع عرضت الدكتورة إيمان كريم، التقرير الثاني الذي أطلقه المجلس عن رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 2022- 2023 وأهم الفرص والتحديات التي تواجه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تحقيق رؤية ورسالة المجلس والأهداف التي أنشئ من اجلها، وكذلك رصد واستعراض جهود الدولة فيما يخص ملفات الدمج والتمكين والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والاستعداد لطرحها للمناقشة مع مجلس النواب الفترة القادمة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه خلال الاجتماع تم عرض موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتطرق إلى دور المجلس ورؤيته القادمة فيما يخص تفعيل صندوق قادرون باختلاف، وعرض المنح والاتفاقيات الدولية والشراكات التي قام بها المجلس والتي من شأنها خدمة قضايا الأشخاص ذوي الأعاقة.

وناقشت المشرف العام على المجلس، خلال الاجتماع أطر التمكين السياسي للأشخاص ذوي الاعاقة في إطار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتناول الاجتماع مشاركة المجلس في مناقشة التقرير الأولي لجمهورية مصر العربية خلال أعمال دور الانعقاد رقم 61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية بالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.

وخلال الاجتماع هنأت الدكتورة إيمان كريم، فريق العمل بالمجلس من الإدارات الفنية والتنفيذية بعد النجاح الذي شهدته ملفات التوعية والتدريب وملف الشراكات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية والتعاون مع الوزارات، وقامت الإدارات باستعراض خططها المستقبلة فيما يخص تنظيم حملات توعوية إعلامية وإعلانية في عدد من الملفات الملحة التي يحتاجها الاشخاص ذوي الاعاقة وهي التعليم والصحة والعمل.



