شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد مركز تصحيح شهادات القراءات بمجمع مدينة نصر النموذجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف يرافقه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز تصحيح شهادات القراءات بمراحلها الثلاث (التجويد- العالية- التخصص)، والمنعقد بمجمع مدينة نصر النموذجي بمدينة نصر، وكان في استقبالهم الشيخ أبو اليزيد سلامة، رئيس لجنة النظام والمراقبة لشهادات القراءات وعصام القاضي، وكيل لجنة النظام والمراقبة ومدير عام جودة التعليم والشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية .

ووجه وكيل الأزهر الشريف بضرورة تحري الدقة الكاملة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات والعناية بإنصاف الطلاب وتوفير سبل الراحة للمصححين وتهيئة البيئة المناسبة لهم.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة مراجعة أوراق الإجابات أكثر من مرة حتى يحصل الطلاب والطالبات على حقوقهم الكاملة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص ضوابط تصحيح ورصد النتائج.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، أن الأزهر يعول كثيرا على طلاب القراءات، خاصة وأنهم المعول عليهم ليكونوا أهل القرآن وحاملي لوائه حيث يتعلمون تاريخ المصحف وضبطه ورسمه وقراءات القرآن الكريم ورواياته وطرقه بالقراءات العشر الصغرى والكبرى على يد متخصصين في علوم القراءات، وعليهم مسؤولية كبيرة في تعلم ما درسوه جيدا وتعليمهم غيرهم، لينتشر الحافظين لكتاب الله المتقنين لعلوم القراءات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لشهادة التجويد2862، منهم 1197 طالبا، و 1665 طالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين لشهادة العالية 1673، منهم 834 طالبا، و 839 طالبة، في حين بلغ عدد المتقدمين لشهادة التخصص 1204، منهم 699 طالبا و 505 طالبة، بإجمالي 5739 طالبا وطالبة لشهادات القراءات بمراحلها الثلاث، مقسمين على 49 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما تفقد وكيل الأزهر والوفد المرافق له لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية بمنطقة القاهرة الأزهرية الأزهرية والإدارة العامة للوعظ بمنطقة القاهرة الأزهرية.