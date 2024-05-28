شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: غداً انطلاق أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناقل الوطنى مصر للطيران عن انطلاق أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لجمهورية مصر العربية على متن أسطول الشركة الوطنية غداً الموافق الأربعاء 29 مايو فى تمام الساعة 07:00 على رحلة رقم MS1693 لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية.

وستسير الشركة فى أول أيام التفويج 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة و10 رحلات جوية إلى المدينة المنورة من بينهم 4 رحلات جوية لنقل حجاج باماكو وكوناكرى ورحلة من برج العرب لجدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية وقرعة المنوفية بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد.



