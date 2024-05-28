شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر السابق فى بكين: منتدى التعاون الصينى العربى يرتقى بالعلاقات لمستوى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير المصرى السابق لدى الصين مجدى عامر، اليوم الثلاثاء، أن النسخة العاشرة من المنتدى الصينى العربى الذى تستضيفه بكين بعد غد الخميس، يرتقى بالعلاقات العربية الصينية إلى مستوى جديد.

وقال عامر -في تصريح أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية، إن "منتدى التعاون الصينى العربى ومبادرة الحزام والطريق، دفعا سويا العلاقات العربية الصينية إلى مستوى جديد"، كما يبحث المنتدى إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم حل الدولتين.