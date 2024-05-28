شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار نهارا بأغلب الأنحاء غدا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما توقعت الهيئة أن يشهد غدا نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 30: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.