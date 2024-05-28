شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: مصر لديها إمكانيات وإرادة سياسية لتصبح رائدة بالطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن توقيع اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 50 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية لرقمنة مركز تحكم الإسكندرية، فضلا عن توفير دعم فنى لاستراتيجية الهيدروجين فى مصر، بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المنعقد نهاية الشهر المقبل برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد بيرجر، على هامش افتتاح محطة توليد طاقة الرياح بخليج السويس، أن مصر لديها الامكانيات والإرادة السياسية لكى تصبح دولة رائده فى مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبى يدعم الجهود المصرية للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية.

وقال بيرجر، إن الطاقة أحد القطاعات الهامة التى سيتم مناقشتها خلال مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع مصر الشهر القادم، مؤكدا أن مصر تتخذ خطوات هامة نحو خفض الانبعاثات واستدامة الطاقة، وقال أن الاتحاد يدعم مصر فى تحديث استراتيجية الطاقة 2040.