شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: لا صحة لاستشهاد جندى آخر فى حادث رفح الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر أمنى أنه لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح.

وكانت مصادر أمنية كشفت في تصريحات خاصة لليوم السابع ان حادث الشريط الحدودى، هو ما حذرت منه مصر منذ شهور ، لان الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق أوضاع ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد.

وأكدت المصادر ان مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الاسرائيليه بمحور فيلادلفيا وتحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود، وأشارت إلى ان المجتمع الدولى يجب عليه تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ليس فقط على الاوضاع الأمنية بالحدود لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.