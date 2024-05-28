شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة تحصل على مراكز أولى ببرنامج ومسابقة الابتكار Fuel Africa 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فوز جامعة الجلالة فى تحقيق إنجاز جديد على الساحة الإفريقية، حيث نجح 10 طلاب من كلية الصيدلة وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعى بالجامعة مُقسمين على فريقين، فى الحصول على المركز الخامس والسابع بين أفضل 10 فرق متأهلة للتصفيات النهائية فى برنامج ومسابقة الابتكار الصحى وريادة الأعمال Fuel Africa 2024، وذلك بين 114 فريقًا مُمثلين عن أكثر من 40 جامعة إفريقيا من جميع أنحاء إفريقيا.

وتهدف المسابقة للتكامل والتفاعل بين الطلاب فى مختلف التخصصات والجامعات الإفريقية، لإيجاد حلول مُبتكرة لحل المشاكل الصحية، وتغير المناخ وتطوير الشركات النائشة الجديدة فى مجال الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، التهنئة للطلاب المُشاركين فى المسابقة لنجاحهم فى الوصول للتصفيات النهائية كأول جامعة مصرية تصل إلى ذلك، مؤكدًا على قيام الجامعة بتوفير كافة أنواع الدعم والرعاية لجميع طلاب الجامعة؛ للتمثيل المُشرف فى كافة المحافل والمسابقات والأنشطة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشادت الدكتورة أميرة عبدالمتعال عميد كلية الصيدلة بجامعة الجلالة، بتميز الطلاب المُشاركين فى المسابقات والأنشطة المختلفة، مشيرة إلى أنها تُساهم فى صقل مهاراتهم واستثمار طاقاتهم، وتحفيزهم وتشجيعهم على المُشاركة الإيجابية، بحيث لا تقتصر الدراسة على الجانب العلمى والنظرى فقط، بل يمتد إلى الجانب التطبيقى أيضًا.