شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد مشروعات مدينة العاشر فى زيارة مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى زيارة مفاجأة اليوم، الثلاثاء، لمدينة العاشر من رمضان، تفقدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشروعات الإسكان الاجتماعى، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.



وشملت الجولة والزيارة، تفقد مشروعات سكن كل المصريين (النموذج الأخضر) المرحلة الخامسة بحي الزقازيق الجديدة.

وقال المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، انه تم تنفيذ عدد (109) عمارة نموذج (90م2) باجمالي عدد (2130) وحدة سكنية = (81) عمارة نموذج (3) وحدات بالدور بعدد (1458) وحدة + (28) عمارة نموذج (4) وحدات بالدور بعدد (672) وحده وتنفيذ عدد(112)وحده سكنيه نموذج (75م2) بحي الزقازيق الجديدة .

من جانبهما، شددت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، علي شركات المقاولات ، علي الاستمرار في الأعمال وبسرعة للانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة.