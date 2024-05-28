شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى بفلسطين يشيد بالدعم المصرى المتواصل للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال التعليم قبل الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازي بالدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالى الفلسطيني والوفد المرافق، مؤكدًا على عُمق العلاقات التاريخية والمُميزة التي تربط بين مصر وفلسطين، وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أمجد برهم بالدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك في مجال التربية والتعليم ؛ ومعربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وفلسطين في المجالات التعليمية.

وشهد اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين فى مصر من خلال آليات التنسيق المشترك.

وقد حضر اللقاء السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، ومن وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية الدكتور صادق الخضور ⁠وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ناجي الناجي ⁠المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، والدكتور إياد أبو الهنود مسئول الشئون الأكاديمية والبحثية، والدكتورة مروة أبو دقة خبيرة تربوية.

وحضر من وزارة التربية والتعليم، اللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة سوزي حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.