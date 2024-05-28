شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طريقة تصنيع الطحينة بالسمسم من داخل معرض وزارة الزراعة بالدقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاع تليفزيون الخليج 365 فيديو حول طريقة تصنيع الطحينة بالسمسم من داخل معرض وزارة الزراعة بالدقى، حيث يقبل المواطنون على شرائه بشكل كبير نظراً لجودته ويبلغ سعر الـ 700 جرام 140 جنيها وسعر الـ 200 جرام 40 جنيه.

ويعتبر معرض خير مزارعنا لأهالينا الذى تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمبنى الزراعات المحمية بحى الدقى بمحافظة الجيزة، بتخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع، فى إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وكانت أسعار السلع كالتالى:

1- كيلو لحم بلدى 280 جنيها

‎2- كيلو لحم مفروم 260 جنيهًا

‎3- كيلو كبدة بلدى 250 جنيهًا

‎4- كيلو سمك بلطى درجة أولى 65 جنيهًا

5- ‎كيلو بلطي درجة ثانية 55 جنيهًا

6- ‎كيلو بلطي درجة ثالثة 45 جنيهًا

7- ‎كيلو بورى 145 جنيهًا

‎8- كيلو الرنجة درجة أولى ممتازة 120 جنيهًا

‎9- كيلو الطماطم 5 جنيهات

‎10- كيلو البطاطس 5 جنيهات

‎11- كيلو الخيار 10 جنيهات

‎12- كيلو الجزر 5 جنيهات

‎13- كيلو البصل 10 جنيهات

14-‎ كيلو الارز المعبأ 27 جنيهًا

‎15- الدقيق المعبأ 24 جنيهًا

16- كيلو الدواجن 95 جنيهًا

17- ‎كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهًا