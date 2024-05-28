شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيفية مراقبة التاكسى الكهربائى بالعاصمة الإدارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بث مباشر من داخل غرفة التحكم والرقابة الخاصة بمتبعة تشغيل التاكسى الكهربائى بالعاصمة الإدارية، والذى تم تشغيله بشكل تجريبى بالعاصمة الإدارية.

وكانت وزارة النقل، أعلنت أن حجز التاكسى الكهربائى بالعاصمة الإدارية، متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول نيو كابيتال كاب (New Capital Cab ) والذي تم اطلاقه اليوم تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي للسيارات وان هناك إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية.

وأضافت وزارة النقل، أن هذه الوسيلة الثانية التي تعمل داخل العاصمة بعد اتوبيسات شركة اكتا وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذى يمر على 8 محطات بالعاصمة الإدارية وكذا والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT الذى يمر على 7 محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكى اخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية كما تتكامل مع وسائل المواصلات الاخرى المؤدية إلى العاصمة من كافة أنحاء الجمهورية وصولا لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.



وشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم بدء التشغيل التجريبي، للمرحلة الاولى من السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات كهربائية ( تاكسي ) داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة الإدارية الجديدة وذلك من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع ( عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4 ).

وأكد الوزير أنه لأول مرة يتم تشغيل السيارات الكهربائية في مصر (التاكسيات) حيث نشغل اليوم أول تاكسي للعاصمة لتقديم خدمة متميزة ونظيفة وآمنة ومريحة للركاب، لافتا إلى أن السيارات التي تم تشغيلها على أعلي مستوي من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلي اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي (سوبر جيت) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين علي أعلي مستوي لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.



كما أشار الوزير أن هذه السيارات التي يتم تشغيلها مملوكة لشركة تابعة لوزارة النقل وشركة العاصمة وان ذلك يسير بالتوازي مع تشجيع شركات القطاع الخاص وتعظيم دوره في هذا المجال من اجل التنافس على تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب فنحن نتنافس مع القطاع الخاص في تقديم خدمة مميزة للراكب ولانلغي دوره بل نعظمه.