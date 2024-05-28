شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: قدمنا أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية فى المستشفيات بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والنائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الموقرة، والوفد البرلمانى رفيع المستوى المرافق لهم من محافظة جنوب سيناء، وقيادات قطاعات الصحة المختلفة، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة جنوب سيناء.

جاء هذا اللقاء فى إطار زيارة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق لهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة جنوب سيناء على مدار أربعة أيام متتالية فى الفترة من 25 إلى 28 مايو الجارى، لمتابعة وتقييم أداء منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة والاطمئنان على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية لأهالى جنوب سيناء.

وشهد اللقاء، استعراض الإنجازات الأخيرة فى القطاع الصحى بمحافظة جنوب سيناء، إضافة إلى مناقشة التطورات المستقبلية المقررة فى المحافظة عبر مشروع التأمين الصحى الشامل، كما تناولت المناقشات جوانب هامة حول استمرارية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية فى المحافظة، مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات صحية عالية الجودة لسكان المحافظة، ولكل الوافدين للسياحة العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرارية تطوير منظومة الرعاية الصحية لأهالى سيناء ومواكبتها للمعايير العالمية، وأوضح أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أولى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوى، وضمن توفير حياة كريمة له فى مختلف النواحى، ولا سيما الرعاية الصحية، كما أشار إلى أن جهود تنمية سيناء، هذه البقعة الغالية من أرض مصر، تؤكد وضعها فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة التى تستهدف الدولة والقيادة السياسية تحقيقها فى كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور السبكى، أنه قد تم تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية فى المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بجنوب سيناء لمنتفعى التأمين الشامل حتى الآن، مع اعتماد 20 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئى لضمان جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير والممارسات العالمية.

وأكد السبكى، على نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بجنوب سيناء فى الحصول على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH) كأول مستشفى أخضر حكومى فى مصر، بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد الدولى لجودة الرعاية الصحية (JCI)، وأكد أيضًا على استمرارية الجهود فى الاعتمادات الدولية لمنشآت الرعاية الصحية لتعزيز ريادة مصر عالميًا فى المجال الصحى والسياحة العلاجية.

وأوضح السبكى، أنه فيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية فى جنوب سيناء أنه سيكون هناك 31 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية متاحة لمنتفعى التأمين الشامل، تشمل مجمع الفيروز الطبى والذى سيمثل نقلة نوعية فى نوعية وجودة الخدمات منوهًا أنه سيتم تشغيله قريبًا بالمحافظة، بالإضافة إلى مستشفى الطور الميدانى، و6 مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى 23 مركز ووحدة طب أسرة، وذلك بأفضل بنية تحتية متطورة والميكنة والتحول الرقمى للخدمات.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى جنوب سيناء حتى الآن، وذلك بنسبة تجاوزت 80% من المواطنين المستهدف تسجيلهم فى المحافظة، مع تكلفة المشروع التى وصلت إلى أكثر من 3.2 مليار جنيه فى جنوب سيناء.

وأكد الدكتور السبكى، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى استمرارية تطوير منظومة الرعاية الصحية لأهالى سيناء ومواكبتها لأحدث التطورات والمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وأن رضاء المواطنين هو الهدف الأسمى للهيئة.

وأكد السبكى، هدف هيئة الرعاية الصحية فى تحويل جنوب سيناء إلى مركز إقليمى وعالمى للسياحة العلاجية، من خلال مشروع "نرعاك فى مصر" الذى يعتبر مشروعًا استراتيجيًا لتعظيم الموارد وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتعزيز النمو الاقتصادى فى مصر.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، الجهود الرامية لتقييم ومتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل، معبرًا عن أهمية الزيارات الميدانية والمستمرة للجنة الصحة بمجلس النواب فى هذا السياق، مؤكدًا على أن هذه الزيارات تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية بهدف تحسين وتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وعبّر الدكتور السبكى، عن امتنانه للدور الرقابى لمجلس النواب، الذى يسهم فى ضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، ودعمه جهود الإصلاح الصحى فى مصر، كما ثمَّن تقديرًا خاصًا لإشادة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال زياراتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، مُؤكدًا أن البنية التشريعية ساهمت بشكل كبير فى تطوير الرعاية الصحية فى مصر.

وثمَّن الدكتور السبكى، دعم محافظ جنوب سيناء لإنجاز منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض المحافظة، مع متابعته الميدانية والمستمرة لضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لأهالى جنوب سيناء، وأكد السبكى على مواصلة الجهود لاستكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، بهدف تحسين الرعاية الصحية فى جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه أعرب النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل هيئة الرعاية الصحية فى تحسين مستوى الخدمات الصحية، قائلًا: "سعداء بامتداد منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات وهناك تطور نوعى وملحوظ فى نوعية وجودة الخدمات شاهدناها خلال زيارتنا للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية فى أكثر من محافظة وسنسعى دائمًا للوصول للأفضل".

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن الرعاية الصحية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبلوغ الدولة أهدافها التنموية فى القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن هدفهم الدائم هو الاطمئنان على ضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين والتأكد من رضائهم عن الخدمة والاطمئنان على جودتها.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بجهود هيئة الرعاية الصحية فى تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة ومطابقتها للمعايير والممارسات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة ساهمت فى ضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لأهالى جنوب سيناء والوافدين للسياحة العلاجية.

وأضاف اللواء خالد فودة، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء، حيث أصبح المواطن السيناوى يشعر بتحسن ملحوظ فى نوعية وجودة الخدمات الصحية، وأنهم مستمرون فى دعم تحقيق التطور المستمر، وأن هيئة الرعاية الصحية عززت تنشيط حركة السياحة العلاجية فى المحافظة.

وفى سياق متصل، أعرب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب عن فخرهم بما شهدوه خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية فى جنوب سيناء، مؤكدين استمرارهم فى دعم المنظومة بهذا المستوى والتميز والاحترافية، كما أكدوا دعمهم الكامل للهيئات الصحية ومؤسسات الدولة المختلفة نحو الإصلاح الصحى وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر.