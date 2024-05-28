شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة تصنيع الزيوت من داخل معرض وزارة الزراعة بالدقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تليفزيون الخليج 365 طريقة تصنيع الزيوت المختلفة من داخل معرض وزارة الزراعة بالدقى، حيث يقبل المواطنون على شرائها بشكل كبير نظراً لجودتها.

ويتميز معرض خير مزارعنا لأهالينا الذى تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمبنى الزراعات المحمية بحى الدقى بمحافظة الجيزة بتخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع ، فى إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار السلع كالتالى:

1- كيلو لحم بلدي 280 جنيها

‎2- كيلو لحم مفروم 260 جنيهًا

‎3- كيلو كبدة بلدي 250 جنيهًا

‎4- كيلو سمك بلطي درجة أولى 65 جنيهًا

5- ‎كيلو بلطي درجة ثانية 55 جنيهًا

6- ‎كيلو بلطي درجة ثالثة 45 جنيهًا

7- ‎كيلو بوري 145 جنيهًا

‎8- كيلو الرنجة درجة أولى ممتازة 120 جنيهًا

‎9- كيلو الطماطم 5 جنيهات

‎10- كيلو البطاطس 5 جنيهات

‎11- كيلو الخيار 10 جنيهات

‎12- كيلو الجزر 5 جنيهات

‎13- كيلو البصل 10 جنيهات

14-‎ كيلو الارز المعبأ 27 جنيهًا

‎15- الدقيق المعبأ 24 جنيهًا

16- كيلو الدواجن 95 جنيهًا

17- ‎كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهًا