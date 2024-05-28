شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة: المنظومة القضائية الجديدة تمكن من إجراء التقاضى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في جميع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة بالاسماعيلية.

واستكمل رئيس مجلس الدولة، المنظومة القضائية الجديدة تمكن المتقاضي من إنجاز جميع إجراءات التقاضي إلكترونيا من خلال تطبيق عبر هاتفه المحمول، بداية من رفع الدعوى، ومتابعة سير القضية، والاطلاع على المستندات المقدمة من الخصم، بما في ذلك تلقي إخطارات بمواعيد الجلسات.

وتابع رئيس المجلس، هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، والتي تشمل تحويل جميع الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية، مضيفا أن التشغيل التجريبي سيبدأ بمحكمة القضاء الإداري بالدائرة التاسعة والمحكمة الإدارية لوزارة المالية لمدة 3 أشهر قبل التعميم الكلي على جميع المحافظات.

ونوه إلى استمرار عقد الجلسات في المحاكم بشكل فعلي ولكن باستخدام إجراءات إلكترونية دون الحاجة إلى الأوراق، مشيرا إلى أن عقد الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس سيكون في مرحلة لاحقة.

افتتح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم، مبنى مجلس الدولة الجديد بجوار نادي القضاة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وشهد الافتتاح حضور محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي، لافتتاح المقر في حضور أعضاء المجلس الخاص، والعديد من القضاة والمستشارين بمجلس الدولة.

ويعتبر مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة في محافظة الإسماعيلية، صرح حديث على طراز عالي مزود بالخدمات الرقمية استمرارا في الميكنة القضائية لتسهيل عملية التقاضي علي المواطنين.