شكرا لقرائتكم خبر عن لم المنهج فى 10 أيام.. جدول مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة تنظيم محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وأشارت المحافظة إلى أن مبادرة القوافل التعليمية تهدف إلى دعم طلاب المحافظة، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة على أيدى نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين والمتميزين وذوى الخبرات فى جميع المواد الدراسية، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى الهام الذى تؤدية مؤسسة حياة كريمة.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأوضحت محافظة الجيزة أن المحاضرات تبدأ من غدًا الأربعاء الموافق 29 / 5 / 2024 وتستمر لمدة 10 أيام فى جميع الإدارات التعليمية، ووفقاً للجداول والمواعيد المرفقة للتسهيل على أبنائنا الطلاب.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويؤدى الطلاب السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.











