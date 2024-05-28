شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة دولة رومانيا تجرى جولة بمدينة شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت السفيرة أوليفيا تودرين سفيره اليونان، جولة بعدد من المزارات السياحية والمنشآت الصحية والتراثية والعلاجية، بمدينة شرم الشيخ، ومنها مضمار الهجن الدولى وقرية التراث وفرع جامعة الملك سلمان.



يأتى هذا في إطار تفعيل بروتوكول التآخي بين مدينة شرم الشيخ ومدينة سينايا الرومانية، رافق السفيرة خلال الجولة اللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أوليفيا تودرين، سفيرة دولة رومانيا فى مصر.

تم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل بنود اتفاقية التوأمة بين مدينة شرم الشيخ ومدينة سينايا الرومانية والتي قد تم توقيعها أكتوبر 2021، من أجل فتح أسواق نوعية جديدة فى مجال تنشيط السياحة واستثمار العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والروماني، وذلك في إطار تنشيط السياحة بين مصر ورومانيا، وتبادل الفرق الفنية والشعبية، وإقامة معسكرات رياضية رومانية بشرم الشيخ، والتعريف بالثقافات بين البلدين.

كما تناول اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة العلاجية لما لرومانيا من خبرات واسعة في هذا المجال وخاصة مجال التدريب والصناعات الدوائية وإدارة المنتجعات الاستشفائية، وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ درع المحافظة لسفيرة رومانيا تقديرا لها وكذا بعض الهدايا التذكارية.

ومن المقرر أن تقوم سفيرة رومانيا بجولة بمدينة شرم الشيخ تشهد عدة أشواط من سباقات الهجن، بمضمار الهجن الدولى، وزيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولى، وفرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، وعدد من المقاصد السياحية بالمدينة.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد متولى، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.



أوليفيا تودرين سفيرة اليونان



أوليفيا تودرين سفيرة اليونان بجولة بعدد من المزارات السياحية



أوليفيا تودرين سفيرة اليونان بجولة بعدد من المزارات السياحية بقرية الثراث