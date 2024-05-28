شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى ونظيره الصينى يبحثان غدا قضايا دولية على رأسها حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى يبحثان غدا قضايا دولية وإقليمية على رأسها حرب غزة.

الرئيس السيسى ونظيره الصينى يبحثان غدا قضايا دولية وإقليمية على رأسها حرب غزة

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج غدا الأربعاء، جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسى بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

طقس حار نهارا بأغلب الأنحاء غدا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

20 شهيدا فى مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلى برفح الفلسطينية

أعلنت لجنة الطوارئ الفلسطينية فى رفح، استشهد 20 فلسطينيا وإصابة آخرون فى مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

مدبولى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لحماية المنافسة

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود الجهاز فى ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

نجوم الكرة العالمية يتضامنون مع رفح عبر إنستجرام.. صور

تضامن عدد من نجوم الكرة العالميين مع الشعب الفلسطيني جراء المعاناة التي يعيشها أبناء رفح، نتيجة العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي علي قطاع غزة فى الأشهر الأخيرة.

مصدر أمنى: لا صحة لاستشهاد جندى آخر فى حادث رفح الحدودى

صرح مصدر أمنى أنه لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح.

مصر تستضيف مؤتمرًا للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو المقبل

تستضيف جمهورية مصر العربية فى نهاية شهر يونيو 2024 مؤتمرًا يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم فى السودان، عبر حوار وطنى سوداني/ سودانى، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

شكوى دستورية ضد رئيسة بيرو بسبب ارتدائها ساعات فاخرة

قدم مكتب المدعي العام في بيرو، شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة والتي أصبحت فضيحة وطنية، حيث أدان مكتب المدعى العام فى بيرو دستوريا رئيسة البلاد، حسبما قالت وكالة برينسا لاتينا.

انتظام 24 لاعبا فى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا وغينيا بيساو ..صور

شهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام 24 لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي 1 يونيو و29 مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق لعام 2024.. أبرزهم عبد الرحيم كمال

منح المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ‏جوائز الدولة للتفوق، لـ7 من المبدعين والمثقفين المصريين، يُمثلون ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏الـ 70، ‏والذى انتهى خلاله أعضاء المجلس ‏الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار ‏الفائزين.

اليونيسيف تطلق أسبوع توعية الفتيات بالدورة الشهرية.. ازاى تأهلى بنتك نفسيا

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أسبوعاً لتوعية الفتيات عن الدورة الشهرية، وقدمت المنظمة أهم المعلومات والنصائح للفتيات والسيدات، ومن بينها نصائح للأمهات لتتحدث مع ابنتها عن الدورة الشهرية وتأهيلها نفسياً.

معسكر منتخب مصر الأولمبى ينطلق 1 يونيو استعدادا لخوض وديتىّ كوت ديفوار

قرر روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 1 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتى كوت ديفوار الوديتين بالقاهرة يومى 7 و11 من نفس الشهر.

جائزة الدولة التشجيعية.. وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ70، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

الزمالك لـ"الخليج 365": نتواصل مع بيراميدز لتوضيح لغط بند عبد الله السعيد

كشف مصدر مسئولو بنادى الزمالك أنه سيتم التواصل مع نظرائهم في بيراميدز خلال الساعات المقبلة لتوضيح اللغط حول البند المتواجد في عقد عبد الله السعيد لاعب الأبيض والذى بموجبه طلب النادى السماوى 1.5 مليون جنيه نظير تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سفاح التجمع بالتحقيقات يعترف: اعتدت ممارسة أفعال غير مألوفة مع الضحايا

أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا بشأن التحقيقات مع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، لشرح تفاصيل القضية.