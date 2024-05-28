شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد قاسية توثق مجزرة إسرائيل الجديدة فى منطقة مواصى رفح جنوب غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلية ترتكب المجازر في حق الفلسطينين، رغم كل القرارات الأممية والدعوات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وعدم تنفيذ الإبادة الجماعية في رفح وغيرها من المدن الفلسطينية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قاسية من المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وقد أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة على رفح، إلى 21 شهيدا و64 مصابا، كاشفة عن أن 10 مصابين في حالة حرجة للغاية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

بدورها اعتبرت لجنة الطوارئ في رفح، أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابي النازي"، حيث ضرب بسلوكه كافة القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

ودعت لجنة الطوارئ الدول والمؤسسات الدولية والأممية إلى وقف حرب الإبادة الجماعية فورا على قطاع غزة وحماية المدنيين والنازحين.



كما دعت الشعوب العربية والإسلامية للتحرك الجماهيري الحاشد اليوم الثلاثاء، في كافة العواصم والدول والميادين، تنديدا بجرائم الإبادة الجماعية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.