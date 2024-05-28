شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطالب بوقف فورى لإطلاق النار برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان له، إن منظمة الصحة العالمية قلقة للغاية بشأن استمرار الأعمال العدائية في رفح وتدعو إلى حماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

وأضاف: "لقد تجاوز عدد الوفيات 36 ألف، لا بد من وقف إطلاق النار الآن، نطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل تأمين دخول مستدام للعاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية".

وأوضح، إنه لقد تقلصت قدرات المستشفيات في رفح بشدة، ولا تزال فرق الطوارئ الطبية المنسقة من قبل منظمة الصحة العالمية تعمل على أرض الواقع لتقديم الدعم قدر المستطاع.

يذكر أن مؤتمر جمعية الصحة العالمية الــ 77 يعقد حاليا بجنيف لمناقشة أهم القضايا الصحية بالعالم وإيجاد اتفاق للوقاية والتأهب للوباء القادم.