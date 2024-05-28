شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة بحرية بريطانية تتلقى استغاثة من سفينة على بعد 31 ميلا جنوب غربى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت هيئة بحرية بريطانية استغاثة من سفينة تم استهدافها على بعد 31 ميل بحري جنوب غرب الحديدة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري، أعلنت تلقي بلاغ من سفينة تجارية باستهدافها بثلاثة صواريخ على بعد حوالي 54 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت شركة أمبري، أن السفينة أطلقت نداء استغاثة، وقالت إن أضرار لحقت بقسم لتخزين البضائع وأن هناك تسربا للمياه.