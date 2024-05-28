شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بفتح جميع معابر قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين في رفح الفلسطينية، وطالب بوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة على الفور، كما طالب إسرائيل بفتح جميع معابر القطاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: على السلطات الإسرائيلية تيسير إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن ودون معوقات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة على رفح الفلسطينية، إلى 21 شهيدا و64 مصابا، كاشفة عن أن 10 مصابين في حالة حرجة للغاية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

بدورها اعتبرت لجنة الطوارئ في رفح الفلسطينية، أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابي النازي"، حيث ضرب بسلوكه جميع القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.