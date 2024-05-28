شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بمخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة على رفح الفلسطينية، إلى 21 شهيدا و64 مصابا، كاشفة عن أن 10 مصابين في حالة حرجة للغاية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

بدورها اعتبرت لجنة الطوارئ في رفح الفلسطينية، أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابي النازي"، حيث ضرب بسلوكه جميع القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.