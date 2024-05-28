شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة للحزب الجمهوري الأمريكى توقع على قذائف إسرائيل قبل قصف غزة بعبارة "اقتلهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دعم كامل وصريح للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في حق الفلسطينيين، ظهرت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة والمرشحة الرئاسية المنسحبة للحزب الجمهوري نيكي هيلي، وهي توقع بعبارة "انهيهم" على قذائف جيش الاحتلال الإسرئيلي المستخدمة في قصف الفلسطينيين في غزة ورفح.



ونشر مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، صورا لتفقد "هيلي"، عددا من المواقع في شمال إسرائيل، وأيضا وهي توقع على القذائف.



وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية، "إبادة جماعية" وفق اتهامات الجنائية الدولية، في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، التي تحاصره منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 36096، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81136 منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم، فيما أشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة، راح ضحيتها 46 شهيدا و110 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.



نيكي هيلي تمضي على القذيفة