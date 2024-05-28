شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى تفجير مبنى برفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل 3 جنود إسرائيليين على الأقل وإصابة 10 منهم 5 بجروح خطيرة فى تفجير مبنى تحصنت به قوات فى رفح وهناك جندى مفقود.

مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلية ترتكب المجازر فى حق الفلسطينين، رغم كل القرارات الأممية والدعوات الدولية التى تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة، وعدم تنفيذ الإبادة الجماعية فى رفح وغيرها من المدن الفلسطينية، واليوم الثلاثاء، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مجزرة جديدة استهدفت نازحين فى مواصى رفح جنوبى قطاع غزة، وراح ضحيتها 21 شهيدًا وأكثر من 65 مصابا، أغلبيتهم أطفال ونساء.

وقالت لجنة الطوارئ فى رفح، فى بيان، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجزرة حرب وإبادة جماعية جديدة استهدفت خيام النازحين فى المناطق الآمنة، فى المواصى غرب مدينة رفح.

واعتبرت اللجنة أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابى النازي"، حيث ضرب بسلوكه كافة القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.