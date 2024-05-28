شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء فى القلب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، سيناء فى القلب.. 10.4 مليار جنيه استثمارات حكومية لأرض الفيروز بخطة التنمية العام المقبل لتمويل مشروعات الصحة والزراعة والنقل والمياه والتعليم تحفيزا للاستثمار وتحسين الحياة ورفع مستوى معيشة المواطنى.. 6.2 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظة شمال سيناء.. 4.2 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظة جنوب سيناء.

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ـ سيناء فى القلب.. 10.4 مليار جنيه استثمارات حكومية لأرض الفيروز بخطة التنمية العام المقبل لتمويل مشروعات الصحة والزراعة والنقل والمياه والتعليم تحفيزا للاستثمار وتحسين الحياة ورفع مستوى معيشة المواطنى.. 6.2 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظة شمال سيناء.. 4.2 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظة جنوب سيناء

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