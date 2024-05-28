شكرا لقرائتكم خبر عن دير المحرق.. تعرف على أهم محطات رحلة العائلة المقدسة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر فى 1 يونيو المقبل، وفى ذكرى هذا اليوم جاء المسيح وهو ابن عامين تقريبا إلى أرض مصر أثناء رحلة العائلة المقدسة هربًا من هيرودس الملك، فى زيارة استغرقت نحو 3 أعوام ونصف مر خلالها بالعديد من الأماكن فى القاهرة الكبرى والصعيد حتى جبل قسقام بأسيوط " دير السيدة العذراء المحرق".

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من قرية مير اتجهت إلى جبل قسقام وهو يبعد 12كم غرب القوصية.

ويعتبر الدير المحرق من أهم المحطات التى استقرت بها العائلة المقدسة ويشتهر هذا الدير باْسم "دير العذراء مريم"، وتعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من أطول الفترات ومقدارها 6 شهور و10 أيام وتعتبر المغارة التى سكنتها العائلة هى أول كنيسة فى مصر بل فى العالم كله.