شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد مشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة، ورافقها في الجولة كل من رئيس الجهاز المهندس أحمد إسماعيل، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.

وتضمنت الجولة التفقدية متابعة سير الأعمال بمشروع الاسكان الاجتماعي بأحياء المدينة ومنها الحى السادس عشر والذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالي ( 10392 ) وحدة سكنية وكذا منطقة النزهة ضمن الإعلان العاشر والذي تضم عدد (108) عمارة بإجمالي عدد (2592) وحدة سكنية كما شملت الجولة الوقوف على أعمال الطرق المحيطة بالعمارات وأعمال تنسيق الموقع والزراعة كما تفقدت نموذجا لوحده سكنيه مفروشه نموذج 90 م.

و أشادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجوده التشطيبات وحجم الجهود المبذولة في المدينة مؤكده على ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروعات للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.



كما تفقدت موقع الإسكان في المرحلة السادسة للإسكان الاجتماعي بالمدينة والمزمع البدء فيها في خلال الشهر القادم بإنشاء 6000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والذي يقع في منطقه النزهه بمنطقه 2600 فدان بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي.