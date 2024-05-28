شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدعو إسرائيل لعدم استهداف المناطق الآمنة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل عدم شن ضربات على المناطق المصنفة بأنها آمنة، في قطاع غزة، والتي أبلغت المدنيين بالتوجه إليها.

وفي السياق، أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة على رفح الفلسطينية، إلى 21 شهيدا و64 مصابا، كاشفة عن أن 10 مصابين في حالة حرجة للغاية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

بدورها اعتبرت لجنة الطوارئ في رفح الفلسطينية، أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابي النازي"، حيث ضرب بسلوكه جميع القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.