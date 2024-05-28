شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عددا من المنشآت الصحية بمدينة شرم الشيخ والحاصلة على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، وذلك في إطار مشاركة فريق الهيئة في الجولة الموسعة التي قامت بها لجنة الصحة بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بحضور لفيف من قيادات القطاع الصحي المصري.

وشارك في الجولة الختامية لهذه الزيارة كل من د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية.

واستهلت جولة اليوم بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وكان باستقبال القيادات الصحية د. أحمد عبد الحميد مدير المستشفى، وتم تفقد الأقسام المختلفة، وحرص رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على لقاء مقدمي الخدمة الصحية والاستماع إلى آرائهم حول التغييرات الملموسة بمستوى الخدمة الصحية بعد تطبيق معايير الجودة وحصولهم على الاعتماد من جهار، كما اطمأن على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة ومدى رضا المنتفعين بها.

كما تفقدت القيادات الصحية القسم الفندفي الخاص بالسياحة العلاجية، والتقوا المرضى الزائرين من الخارج، وأثنوا على المستوى الدولى للمستشفى والصورة المشرفة التي يتم التعامل بها مع المريض الدولى.

واستطلع د. أحمد طه آراء الاجانب الوافدين للسياحة العلاجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي والذين أشادوا بمستوى الخدمات الصحية بها وخبرة وكفاءة الأطباء والتمريض ومهارتهم في التعامل مع المريض.

كما أجرى د. أحمد طه زيارة لمركز طب أسرة الرويسات، وكان باستقباله د. أحمد وحيد، مدير المركز، حيث تم متابعة رحلة المريض منذ دخوله للمركز ومرورا بعيادات طب الأسرة والأسنان ومعمل التحاليل الطبية ومركز الأشعة وغرفة المبادرات الرىاسية، وأشاد طه بمستوى جودة الخدمات الصحية بالمركز.