شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لدينا تجربة ناجحة فى الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه: "كلما دعينا إلى لقاءات دولية وجدنا استشهادات وإشادات بالتجربة المصرية في القضاء على فيروس سى، والتي استطعنا الوصول إليها من خلال التصميم والإرادة السياسية، فمصر كان لديها التصميم والإرادة لتحقيق الإنجازات في الملف الصحى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى: "نحن أرسلنا أدوية إلى أوزباكستان ودولا أفريقية أخرى، والرئيس وجه بمليون مواطن أفريقى وكانت تجربة ملهمة لكثير من الدول، حيث استطعنا بإمكانيات بسيطة الوصول إلى نتائج عالمية ونتلقى دائما جهات تدريب لدول أوروبية وعالمية أو إقليمية، حتى يتم نقل التجربة الناجحة وتجربة 100 مليون صحة عامة وليس فيروس سى، ولدينا نماذج أخرى من المبادرات الرئاسية ومنها أورام الثدى وسيتم نشر نتيجتها قريبا".

وأكمل: "لدينا تجربة ناجحة أيضا في الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، وهذا لم يكن ليتحقق لولا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أوصت بنقل الخبرات المصرية في الصحة للأشقاء فى القارة السمراء، والتعامل العالمي اليوم في مجال الصحة ليس لعلاج المرضى وهى وزارة للأصحاء وليس للمرضى ومهمتها التعامل مع المرض قبل أن يحدث، ونعمل على التوقع وهذا هو التطوير الرهيب في العلوم الطبية ومصر من خلال المشروعه القومى للجينات ورسم خريطة جينية لمصر والعلاجات في المستقبل لن تكون للضغط أو السكر في المطلق، وستكون لهذا الإنسان تحديدا.