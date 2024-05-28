شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: روسيا الاتحادية أرسلت وفدا للإطلاع على تجربة مصر في القضاء على فيروس c والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الجمعية العامة للصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية، لقاء سنوي لتقييم ما تم العمل عليه كل عام، وما يقترح العمل عليه في العام القادم، والشعار الذى تبنوه هذا العام "الجميع من أجل الصحة والصحة من أجل الجميع".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى: أن الشعارات في المنظمات الدولية هي شعارات مهمة، ولكن الأهم من الشعارات هي التطبيق، وفى الحقيقة كان دور مصر في الكلمة التي القتها نيابة عن 21 دولة، وهم أعضاء منطقة شرق المتوسط أو حتى الكلمة الوطنية التي القيناها اليوم كلها تدور حول كفية العمل على تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالصحة العامة للمواطنيين على مستوى الكرة الأرضية .

وأكمل: كان من المهم ان نتعرض للتعاون الذى تم مع منظمة الصحة العالمية خلال السنوات الماضية في الكلمة الوطنية والتي توجت بكثير من النجاحات على سبيل المثال 100 مليون صحة وخلو مصر من الالتهاب الكبدى الوبائى، وانتهيت حالا من لقاء مع وزير الصحة في روسيا الاتحادية، وقد أرسلت روسيا وفدا لمصر من 10 أيام، للإطلاع على تجربة مصر في القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى.

وتابع: هناك شهادة ذهبية تم تقديمها للرئيس السيسي، وتبنينا نموذجا عالميا عندما تكون الإرادة الرئاسية وراء النجاح، وأصبح من ضمن معايير النجاح الإرادة السياسية وكان السبيل لهذا النموذج المصرى.

واستطرد: ان هناك تعاون كبير مع فرنسا في القطاع الصحى، وفى كثير من المجالات وحاليا هناك تعاون كبير في تصنيع الادوية واللقاحات في الفترة الأخيرة وتصنيع الادوية البيولوجية وتصنيع أدوية الأورام، وتحدثنا عن الشراكة الجديدة المدعومة من خلال تواصل الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي، والذى سيتم إبرامه قريبا، والتعاون في علاج مواطني قطاع غزة، وكانت هناك الكثير من اللقاءات الثنائية مع كل الدول التي كانت تقدم التقدير للقيادة السياسية على دورها في هذه القضية الإنسانية .

وأكد أن الرئيس السيسي يتابع القطاع الصحى يوميا، ويطلع على الجهود المبذولة بعد 7 أكتوبر، مشيرا إلى كثيرا من اللقاءات كانت تطرق إلى التجربة المصرية في موضوع غزة وتوطين صناعات الادوية والتأمين الصحى الشامل.