شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لم يتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير والدولة حريصة على تطوير المنطقة المحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة في المتحف المصرى الكبير، ولم يتم تحديد موعد للافتتاح بعد ، ولكن سيتم تحديد الموعد في أقرب فرصة ممكنة بعد الانتهاء من كافة الترتيبات لافتتاح المتحف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى: هناك حرص من الدولة ومجلس الوزراء على متابعة عمليات التطويرالجارية بالمناطق المحيطة بالمتحف، ونأمل أن يتم الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة للمتحف ليتم تحديد موعد افتتاح المتحف إن شاء الله.

وتابع: إن المناطق المحيطة بالمتحف ما زالت طور التنفيذ، وسيتم الانتهاء منها خلال فترة قصيرة، وتلك الاعمال تتضمن تطوير ميدان الرماية، وتركيب أنظمة إضاءة ولوحات إعلانية وزراعات، ونحن حريصون كل الحرص أن يكون المشهد والرؤية البصرية تليق بالمتحف الكبير.



واستطرد، نعمل حاليا على تطوير المنطقة، وإضافة أو زيادة عدد الفنادق المحيطة، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وسيوفر المزيد من الفرص الاستثمارية، وسيرفع من قيمة المنطقة المحيطة، ومن ضمن الاعمال اعمال ترتبط بالحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة وزراعة مستطحات خضراء، وتنسيق المسارات التي تقود إلى المتحف، وإن شاء الله الجهود المبذول ستنتهى خلال الفترة المقبلة.



وأكد السياحة احد القطاعات التي تعول عليها الدولة لقيادة الاقتصاد، والدولة تدعم شركات القطاع الخاص للعمل في المشروعات السياحيية وبحث رئيس الوزراء مع ممثلي الشركات السياحية زيادة عدد اعداد السائحين خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى ان الدولة تقوم بمشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب ملايين السائحين للبلاد.

واختتم: افتتاح المتحف الكبير سيكون حدث هام يليق بمصر، وبالحضارة المصرية، وسوف يكون رسالة هامة على عظمة، وأصالة الحضارة المصرية، وسيتم إدارته بأحدث الأساليب الدولية، وسيحمل الافتتاح الكثير والكثير.