شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة التقديم بمسابقة شباب المبتكرين مستمرة لتأهيل الطلاب النوابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالى إتاحة التقدم لفعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، والتي تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في (صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

ومن المقرر أن يستمر التقديم فى المسابقة حتى يوم 6 يونيو المقبل .

وكان الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أكد أهمية المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب المبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تُقام ضمن برنامج "نادي الابتكار" iClub وذلك على مستوى 27 مديرية تعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وتشمل المسابقة جميع الطلاب في المدارس الحكومية، والخاصة، والدولية، ومدارس STEM ، ومدارس النيل، وإداراتها التعليمية، موضحًا أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم، ودعم روّاد المستقبل في مصر؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.