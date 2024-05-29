شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح الحجز للمسافرين على قطارات العيد حتى 12 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستطيع المسافر على خطوط السكة الحديد يوم 12 يونيو القادم، أن يحجز اليوم تذكرة السفر بشكل مسبق وذلك قبل السفر بـ14 يوما تزامنا مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، والذى يشهد إقبالا كبيرا على حجز القطارات خاصة خط الصعيد.

وبدأت هيئة السكة الحديد فتح باب الحجز الخاص بقطارات عيد الأضحى، والتى يمكن حجزها قبل السفر بـ 14 يوما، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت السكة الحديد عن مواعيد حجز تذاكر السفر، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1445 هـ وفقا للتالى:-

تم فتح الحجز يوم 27 /5/ 2024، للمسافرين يوم 10 /6 /2024

المسافرين يوم 11/ 6 / 2024 يحجز يوم 28 /5/ 2024

المسافرين يوم 12 /6/ 2024 يحجز يوم 29 /5/ 2024

المسافرين يوم 13 /6/ 2024 يحجز يوم 30 /5/ 2024

المسافرين يوم 14/ 6/ 2024 يحجز يوم 31 /5/ 2024

المسافرين يوم 15 /6 /2024 يحجز يوم 1 /6/ 2024

المسافرين يوم 16/ 6 /2024 يحجز يوم 2 /6 / 2024

وتعمل هذه القطارات بجانب القطارات الإضافية والتى يبدأ تشغيلها 10/ 6/ 2026

وتوفر الهيئة عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وهى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكترونى (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home، والتطبيق الرسمى لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفورى لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.