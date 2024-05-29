شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يهنئ الدكتور ماجد عثمان لحصوله على جائزة الدولة التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتور ماجد عثمان، لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بحصول الدكتور ماجد عثمان علي الجائزة الهامة والمستحقة التى تعد تكليلا لخبراته وتاريخه المهنى الطويل والحافل بالإنجازات الهامة والمميزة في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ودعم اتخاذ قرار، متمنية له المزيد من النجاحات.

يشار إلى أن الدكتور ماجد عثمان، قد شغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في حكومة تسيير الأعمال من فبراير 2011 حتى يوليو 2011، وشغل منصب مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، كما أنه يعمل في مجال الإحصاء والمعلومات القومية في مصر كأستاذ في قسم الإحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

كما شغل عدة مناصب أخري كخبير في مجالات استهداف الفقر والسياسات الإحصائية والسياسة العامة لعدد من المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي والمنظمات الدولية كوزارة التنمية الحضرية والريفية بالمملكة العربية السعودية ومنتدى البحوث الاقتصادية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمركز الدولي الكندي للأبحاث التنموية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.