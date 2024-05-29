شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تضبط 18 طن دقيق لدى المخابز بالجيزة قبل تهريبها للسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 18.8 طن دقيق تجميع لدي المخابز البلدية بمحافظة الجيزة قبل البيع في السوق السوداء لغرض غير المخصص له، وتم تحرير محاضر جنح ما بين تصرف فى الدقيق وتجميع، كما تم ضبط 2736 أسطوانة بوتاجاز منزلية، كما تم ضبط 415 بطاقة تموينية تجميع لدي مخابز بلدية، وتم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين إضافة إلى ضبط 50 طن سكر تمويني وتحرير محضر جنح تصرف.

على جانب آخر، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2024 من خلال توفير كميات كبيرة من منتجات اللحوم بمنافذ الشركات التابعة بتخفيضات تتراوح من 30 لـ40% عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وطرح 20 ألف رأس ماشية طازجة، وذلك لتوزيعها على 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك، كما سيتم توفير 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية.