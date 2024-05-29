شكرا لقرائتكم خبر عن مسار العائلة المقدسة.. قداسات احتفالية بالكنائس أول يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان يزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال لها قومى وخذى الصبى واذهبى به إلى مصر لأن هيرودس يزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسارا، حيث بدأت من فلسطين إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها –ثلاثة طرق حينها- ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.

وقال الأب أوغسطينوس موريس راعى كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القداسات ستكون فى الساعة التاسعة صباحا والساعة السادسة مساء لكل من يريد المشاركة من الأقباط، موضحا أن القراءات تكون من "إنجيل متى 2" والتى تتحدث عن الهروب إلى مصر، وهناك نص من العهد القديم فى الكتاب المقدس "مبارك شعبى مصر"، ويكون ذلك وسط الإجراءات المتبعة فى قداسات الأعياد بتنظيم فريق الكشافة.