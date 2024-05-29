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وزارة الصحة تكشف آليات التعامل مع ضربات الشمس فى مناسك الحج (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات للتعامل مع المصاب بضربة الشمس أثناء أداء مناسك الحج فى حالة إصابة أحدهم بضربة شمس.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يجب اتباع التعليمات التالية:-

- نقل المصاب إلى مكان بارد

- إزالة الملابس الخارجية

- تبريد الجسم بالماء خاصة منطقة الرقبة والرأس

- إعطاء المصاب السوائل

- تعريض المصاب لمصدر هواء (كهواء المروحة)

- التوجه لأقرب مستشفى

 

التعامل مع ضربات الشمس في مناسك الحج

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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