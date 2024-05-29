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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات التعامل مع ضربات الشمس فى مناسك الحج (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات للتعامل مع المصاب بضربة الشمس أثناء أداء مناسك الحج فى حالة إصابة أحدهم بضربة شمس.
وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يجب اتباع التعليمات التالية:-
- نقل المصاب إلى مكان بارد
- إزالة الملابس الخارجية
- تبريد الجسم بالماء خاصة منطقة الرقبة والرأس
- إعطاء المصاب السوائل
- تعريض المصاب لمصدر هواء (كهواء المروحة)
- التوجه لأقرب مستشفى
التعامل مع ضربات الشمس في مناسك الحج
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