شكرا لقرائتكم خبر عن أطول إجازة فى السنة.. 9 أيام إجازة متصلة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكثير من المواطنين إجازة عيد الأضحى المبارك والتى من المرتقب أن تكون أطول إجازة يحصل عليها الموظفين خاصة وأنها قد تصل إلى 9 أيام إجازة فى مجملها مقمسه كما يلى:

إجازة عيد الأضحى 2024:-

الجمعة 14 يونيو: عطلة أسبوعية

السبت 15 يونيو: وقفة عرفات

الاحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى

الاثنين 17 يونيو: ثانى أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى

الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى

الخميس 20 يونيو: قد يتم احتسابه إجازة بقرار مجلس الوزراء

الجمعه 21 يونيو: عطلة أسبوعية

السبت 22 يونيو ؛ عطلة أسبوعية



تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من ذى القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

وفى هذا اليوم تستطلع دار الإفتاء بالتنسيق مع معهد الفلك وهيئة المساحة هلال شهر ذو الحجة ليعلن فضيلة المفتى فى هذا اليوم نتيجة الرؤية الشرعية وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة.

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكيًا يوم الجمعة 2024/6/7م.