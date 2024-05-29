شكرا لقرائتكم خبر عن ‎3 مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك لمواجهة التحديات وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تنفيذ تلك المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- محطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ يومياً والتي تهدف لاستصلاح 420 ألف فدان في سيناء.

2- محطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب/ يومياً والتي تهدف لاستصلاح 42.80 ألف فدان في سيناء، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز.

3- محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يومياً حيث يجرى حالياً إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى إليها بطول 174 كيلومتر "152 كيلومتر ترع مكشوفة – 22 كيلومتر مواسير"، وتضم 12 محطة رفع و 124 محطة رفع أساسية و 23 محطة رفع احتياطية و 103 عمل صناعى.