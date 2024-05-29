شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إعداد قاعدة بيانات لتحليل كل أنوع المخلفات وإدارتها بشكل متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم تكوين فرق عمل من العاملين والاستشاريين بجهاز شئون البيئة وجهاز إدارة المخلفات، لمتابعة الوضع الراهن لمنظومات المخلفات بكل أنواعها، كما سيتم إعداد مصفوفة لتحليل وضع كل نوع منها ،والتحديات التي تواجهها والأهداف المطلوب الوصول لها.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خطوة اعداد المصفوفة وقاعدة البيانات سيتم من خلال الاستعانة بالاستشاريين بالجهاز ومشروعاته من أجل تقديم الدعم الفني اللازم، كما سيتم تحديد موقف المخلفات بأنواعها في محافظات الجمهورية، ووضع قاعدة بيانات لإدارتها بشكل متكامل.

جدير بالذكر أن جهاز ادارة المخلفات يعمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات والجهات الفاعلة في منظومة إدارة المخلفات، و تكوين مجموعات عمل مع الوزارات المعنية الأخرى، من أجل تطوير سير العمل في الملفات المشتركة، مثل ملفات المخلفات الزراعية والصناعية والهدم والبناء والطبية والالكترونية والبترولية.