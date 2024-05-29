شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح معهد تكنولوجيا الأغذية لشراء أضحية العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى وإقبال المستهلكين علي شراء الأضاحي، تقدم الدكتورة مروة فاروق الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية بعض المعلومات والنصائح الهامة للمستهلكين عند الشراء، والتي من الواجب معرفتها سواء من الناحية الدينية لوجود بعض الشروط لقبول الأضحية ممن يقدمها أو من الناحية الصحية والجودة والسلامة ومدى ملائمتها.

الشروط العامة الواجب توافرها فى أضحية العيد:

1- أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) فلا تصح أن تكون من الطيور أو الأسماك.

2- أن تبلغ سن قبول الأضحية: وهو السن الواجب توافره فيها فيشترط أن تبلغ الإبل خمس سنوات من عمرها وتبدأ في السادسة، وفي البقر يجب أن تبلغ الأضحية عامين وتكون قد دخلت في السنة الثالثة، أما الغنم فيجب أن تكون قد أتمت سنةً من عمرها، وفي الضّأن يجب أن تتم ستة أشهر.

3- أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تؤثر في لحمها، فلا يجوز أن يكون بها عور ظاهر، أو تكون عرجاء أو قرنها مكسور، أو بها مرض مثل "الحمى القلاعية - جفاف مخطم الحيوان – ارتفاع درجة حرارة الحيوان لتصل ل42֠م - تقييح الفم واللسان – تورم اللثة – الامتناع عن الأكل- سيولة اللعاب بشدة – العرج – تقرحات على حلمات الضرع – عدم القدرة على الوقوف ".