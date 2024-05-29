شكرا لقرائتكم خبر عن أول مسارات العائلة المقدسة فى مصر.. تعرف على منطقة الفرما غرب العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة يوم السبت الموافق 1 من يونيو المقبل، بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر وهى السيد المسيح والعذراء مريم ويوسف النجار وذلك هربا من هيردوس الملك حيث جاء الملاك إلى يوسف النجار، حسبما ذكرت الروايات الكنسية وقال له "قم وخذ الصبى وأذهب به وأمه إلى مصر فإن هيرودس مزمع قتل الصبى" ولذلك فى مسار يسمى بمسار العائلة المقدسة فى مصر.

ويذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أول مساء للعائلة المقدسة كان من بيت لحم إلى غزة حتى محمية الزرانيق (الفلوسيات) غرب العريش بـ37 كم، ودخلت مصر عن طريق الناحية الشمالية من جهة الفرما (بلوزيوم) الواقعة بين مدنيتى العريش وبورسعيد.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسارا، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها – ثلاثة طرق حينها - ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.